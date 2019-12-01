CDMX dará compensación a policías heridos en marcha del 2 de Octubre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 09:48:55

Ciudad de México, a 3 de octubre 2025.- El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que dará un bono de compensación a los 94 policías que resultaron heridos durante la marcha con motivo del 57 aniversario de la Masacre del 2 de Octubre.

En ese sentido, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada reconoció la valentía de los agentes y aseguró que resistieron las provocaciones.

“Expreso toda mi solidaridad con quienes resultaron heridos. No estarán solos. He instruido un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación a esta gran institución de paz”, señaló la mandataria capitalina.

Además, destacó que la actual Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX no reprime sino que construye paz, protege a la ciudadanía y contribuye a la reducción de la inseguridad.

Cabe mencionar que marcha en la CDMX con motivo de la Masacre del 2 de Octubre de 1968 movilizó a más de 10 mil personas.