CDMX dará compensación a policías heridos en marcha del 2 de Octubre

CDMX dará compensación a policías heridos en marcha del 2 de Octubre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 09:48:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 3 de octubre 2025.- El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que dará un bono de compensación a los 94 policías que resultaron heridos durante la marcha con motivo del 57 aniversario de la Masacre del 2 de Octubre.

En ese sentido, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada reconoció la valentía de los agentes y aseguró que resistieron las provocaciones.

“Expreso toda mi solidaridad con quienes resultaron heridos. No estarán solos. He instruido un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación a esta gran institución de paz”, señaló la mandataria capitalina.

Además, destacó que la actual Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX no reprime sino que construye paz, protege a la ciudadanía y contribuye a la reducción de la inseguridad.

Cabe mencionar que marcha en la CDMX con motivo de la Masacre del 2 de Octubre de 1968 movilizó a más de 10 mil personas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirman que árbitro asesinado en Apaseo el Alto, Guanajuato, era trabajador municipal 
Vinculan a proceso a sujeto que presuntamente golpeó a su madre en Jacona, Michoacán
Encuentran sin vida a ex rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala
Aprehenden a presunto responsable de robo de cableado a una empresa de telecomunicaciones, en Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Congela Trump más de 2 mil mdd para Chicago por cierre de Gobierno
Huachicol fiscal deja daño de 600 mil millones de pesos al erario público en México
Zacatecas amanece con múltiples bloqueos y quema de vehículos
Identifican a muertos y detenidos en Zamora, Michoacán; de los siete, seis son menores de edad
Comentarios