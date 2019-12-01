Carnitas, un regalo de Michoacán para México y el mundo: Sedeco

Carnitas, un regalo de Michoacán para México y el mundo: Sedeco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 10:59:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- La reciente certificación de las Carnitas de Michoacán marca un hito en la preservación del patrimonio gastronómico del estado, al garantizar la autenticidad de la receta tradicional y abrir nuevas oportunidades para productores, cocineros y restauranteros, indicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec), Claudio Méndez Fenrández. 

El encargado de la política de Desarrollo Económico, destacó que este distintivo no solo protege un platillo histórico, sino que también fortalece la formalidad, la competitividad y la generación de empleos en torno a esta actividad económica.

“Las carnitas son un regalo de Michoacán para México; hoy damos un paso más en su protección legal y buscamos que este reconocimiento pueda extenderse también en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, a través de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), donde hay una gran comunidad que consume y valora nuestra gastronomía”, afirmó.

La certificación abre la posibilidad de que las carnitas participen en ferias, exposiciones y campañas de promoción, lo que fortalece a Michoacán como destino de turismo gastronómico y proyecta al estado como referente nacional e internacional. Por lo que Sedeco hace un llamado a productores a consultar la convocatoria para obtener dicho reconocimiento en la pagina web sedeco.michoacan.gob.mx

Con este esfuerzo, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso de proteger lo que distingue a la entidad, al tiempo que preserva la receta para futuras generaciones y brinda certeza a consumidores y productores.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque entre tráiler y autobús de pasajeros deja al menos 14 heridos en Veracruz
Según cifras del SESNSP Michoacán, entre los estados con mayor reducción de homicidios dolosos
Localizan dos personas sin vida en San Juan del Río, Querétaro; hay una más herida
Harfuch presume más de 32 mil detenidos por delitos de alto impacto
Más información de la categoria
Aplazan audiencia de Joaquín Guzmán López en EEUU; esta será la nueva fecha
Homicidios bajan 32% en México en gobierno de Sheinbaum
Vinculan a proceso a 10 por caso de huachicol fiscal; alto mando de la Semar entre ellas
Aumenta a 10 el número de víctimas mortales por impacto de tren con autobús de pasajeros en el Edomex
Comentarios