Carlos Herrera Tello descarta alianzas de MC con otros partidos "por el momento" en Michoacán

Carlos Herrera Tello descarta alianzas de MC con otros partidos "por el momento" en Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 19:38:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- Carlos Herrera Tello, delegado nacional de Movimiento Ciudadano, declaró que, al día de hoy, no vislumbra una alianza con ningún partido político en Michoacán.

El ex candidato a la gubernatura señaló que el partido naranja está enfocado en construir su propio camino y consolidar su estructura interna, recorriendo el territorio y nombrando nuevos coordinadores municipales.

"Hoy, la verdad es que no veo una alianza con ningún partido político. Ya el año que entra nos tocará consultar a la gente de Movimiento Ciudadano en el Estado, a ver qué piensa, si quiere o si no quiere, porque nosotros, si algo nos ha distinguido en este camino, es escuchar a la gente y hacer lo que determina", comentó el político ante diversos medios de comunicación.

El delegado nacional de MC explicó que, en el caso de cualquier acuerdo con algún instituto político, deberán respetar la agenda y los principios de Movimiento Ciudadano.

Herrera Tello comentó que, en materia de afiliación, MC busca "hombres y mujeres de carne y hueso" que se adhieran de manera natural y no tener que pagar para contar con su apoyo, práctica que, según dijo, cometen otros partidos como Morena.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre se arroja a vías de Tren Suburbano y fallece en Edomex
Localizan cadáver de mujer trans en Veracruz; presentaba visibles signos de violencia
Detienen en el AICM a presunto operador financiero de organización delictiva jalisciense
Anuncian operativo especial de seguridad en el Centro de Querétaro con motivo de las fiestas patrias
Más información de la categoria
Confirman muerte de Ana Daniela Barragán tras explosión de pipa en Iztapalapa; novio la buscaba en redes y ahora le tocó despedirla
Condenan a 27 años y 3 meses de prisión al ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro; fue condenado por al menos 5 delitos diferentes
Se desata tiroteo en Academia Naval de EU en Maryland; fuentes extraoficiales indican que el tirador es un estudiante el cual habría sido expulsado
Localizan cadáver de mujer trans en Veracruz; presentaba visibles signos de violencia
Comentarios