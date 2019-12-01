Carlos Herrera Tello descarta alianzas de MC con otros partidos "por el momento" en Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 19:38:11

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- Carlos Herrera Tello, delegado nacional de Movimiento Ciudadano, declaró que, al día de hoy, no vislumbra una alianza con ningún partido político en Michoacán.

El ex candidato a la gubernatura señaló que el partido naranja está enfocado en construir su propio camino y consolidar su estructura interna, recorriendo el territorio y nombrando nuevos coordinadores municipales.

"Hoy, la verdad es que no veo una alianza con ningún partido político. Ya el año que entra nos tocará consultar a la gente de Movimiento Ciudadano en el Estado, a ver qué piensa, si quiere o si no quiere, porque nosotros, si algo nos ha distinguido en este camino, es escuchar a la gente y hacer lo que determina", comentó el político ante diversos medios de comunicación.

El delegado nacional de MC explicó que, en el caso de cualquier acuerdo con algún instituto político, deberán respetar la agenda y los principios de Movimiento Ciudadano.

Herrera Tello comentó que, en materia de afiliación, MC busca "hombres y mujeres de carne y hueso" que se adhieran de manera natural y no tener que pagar para contar con su apoyo, práctica que, según dijo, cometen otros partidos como Morena.