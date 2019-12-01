Brigadas de bacheo trabajan de forma permanente: Alfonso Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 17:43:02

Morelia, Michoacán; 02 de octubre de 2025. - En esta temporada de lluvias, las brigadas de bacheo del Ayuntamiento de Morelia continúan trabajando de forma permanente para atender las vialidades afectadas por las condiciones del clima, señaló el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Al supervisar las labores de uno de los equipos de bacheo en la colonia Obrera, el alcalde puntualizó que las brigadas municipales se encuentran trabajando en diversos puntos del municipio para reparar las vialidades.

El edil comentó que, si bien las lluvias son necesarias para las áreas verdes y la flora de nuestro municipio, también producen daños a calles y avenidas, por lo cual las brigadas redoblan sus esfuerzos en esta época del año.

El Gobierno Municipal refrenda que, con equipos que trabajan de forma ininterrumpida para contar con vialidades óptimas, en Morelia se sigue construyendo el mejor lugar para vivir.