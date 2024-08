Bloque encabezado por Raúl Morón, no acudirá al Consejo Estatal de Morena

Morelia, Michoacán, a 24 de agosto del 2024.- Bloque michoacano "Por la Defensa de los Valores y los Principios de la 4T”, no acudirá al Consejo Estatal de Morena a celebrarse este domingo en Morelia, así lo confirmó Raúl Morón Orozco, legislador federal electo.

En rueda de prensa brindada en el municipio de Zamora, Michoacán, y en donde también estuvieron presentes el diputado local Juan Carlos Barragán y el presidente municipal de Uruapan Ignacio Campos, Morón Orozco aprovechó para recordar que desde la elección de los consejeros y consejeras no hubo un proceso democrático.

Apuntó que como bloque llevan ya una delantera y organización para acudir tanto al informe de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como la toma de protesta de Claudia Sheimbaum como mandataria federal y no ocupan acudir al Consejo debido a que tienen agenda al interior del estado.

"No voy a ir yo al Consejo, los compañeros que están con nosotros en el bloque han decidido también no estar en el Consejo y no pasa nada el objetivo del Consejo es prepararlos para acompañar al presidente de la República en su informe el 1 de septiembre y vamos a estar, siempre lo hemos acompañado y seguramente también van a abordar el tema de la toma de protesta la doctora Claudia Sheimbaum el día 1 de octubre y también vamos a estar también nosotros ya nos estamos organizando", apuntó el ex edil moreliano.