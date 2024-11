Bloque de la 4T determinará sus perfiles para dirigir a Morena Michoacán

Morelia, Michoacán, a 8 de noviembre del 2024.- Este viernes, los integrantes del Bloque en Defensa de los Valores de la 4T, estarían valorando los perfiles que propondrán para dirigir el partido de Morena en Michoacán.

Respecto al tema, Juan Carlos Barragán Vélez , diputado local quien forma parte del bloque, apuntó que pondrán en la mesa los nombres de mujeres y hombres que cumplen con las características para ser los líderes del instituto político guinda y relevar a Juan Pablo Celis, actual dirigente.

El ex funcionario estatal nombró a algunos de sus compañeros morenistas , como; Manuel López Meléndez, edil de Panindícuaro, Alejandro Correa, ex alcalde de Zinapécuaro, Alejandro Mercado, coordinador estatal de la Asociación Mano a Mano, Ana Lilia Guillén, ex diputada federal y a Itzé Camacho, actual legisladora local.

Barragán Vélez indicó que la siguiente semana solicitará una auditoría interna sobre las finanzas del partido de Morena.

Pese a las diferencias que se viven al interior de Morena generadas por los grupos que quieren la dirigencia, el diputado descartó que se reporten conatos de violencia el próximo 24 de noviembre, fecha en la que se llevará a cabo la renovación.

"Tenemos diferencias políticas, mas no diferencias personales, nosotros no podemos estar en temas del pasado como era el PRD anteriormente que había actos de violencia, pero nosotros somos gente muy madura lo que queremos es democracia en nuestro partido", comentó Barragán Vélez.