Benefician a más de 50 familias con la entrega de tinacos en Huetamo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 14:27:20
Huetamo, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025.- Para contribuir a la economía familiar y que los habitantes cuenten con agua suficiente en sus hogares en época de estiaje, el ayuntamiento de Huetamo hizo entrega de más de 50 tinacos a mismo número de familias que así lo solicitaron.

Estos contenedores de agua son de gran utilidad en nuestra región, para el almacenamiento del vital líquido y tener agua para la realización de las actividades cotidianas.

Los hogares de estas personas beneficiadas cuentan ahora con una herramienta más que les permite facilitar sus actividades.

Noventa Grados
