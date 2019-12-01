Beneficia ISSSTE a personal de enfermería y de terapia física con renivelación laboral

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, anunció este viernes la renivelación laboral de 26 mil 793 enfermeras y enfermeros de base, así como de 456 terapistas físicos de base del organismo, que ahora serán considerados terapistas especializados.

Así lo informó durante la ceremonia con motivo del Día de las Trabajadoras y Trabajadores del ISSSTE, que se conmemora el 1 de octubre, donde destacó que estas medidas se aplicarán a partir de la primera quincena de octubre y permitirán a este personal obtener una mayor remuneración y mejores condiciones de jubilación.

“Estamos tomando medidas muy concretas para mejorar las condiciones de los trabajadores del ISSSTE gracias a la política de la Presidenta Claudia Sheinbaum en favor del bienestar, la seguridad social, la salud y en favor de quienes ganan menos en nuestro país”, expresó.

Frente a personal médico y administrativo de las diversas unidades del ISSSTE, Martí Batres detalló que esta renivelación se suma a la asignación de plazas vacantes de base definitiva en beneficio 2 mil 043 trabajadoras y trabajadores, así como a labasificación de 2 mil 692 candidatas y candidatos de la Bolsa de Trabajo, realizado en junio y julio de 2025.

“Junto con esto, se realizó la asignación de mil 127 plazas de base para la habilitación de quirófanos en 49 unidades médicas, beneficiando a 291 personas servidoras públicas por escalafón y basificando a 836 candidatas y candidatos inscritos en la Bolsa de Trabajo”, añadió.

Asimismo, destacó la ampliación voluntaria de la jornada laboral de seis a ocho horas, que benefició a 20 mil 917 trabajadores de la salud, así como a la renivelación de 22 mil 722 personal adscritos al área administrativa y de mil 202 trabajadoras y trabajadores sociales, realizadas durante el primer semestre del año.

Durante el evento, el director general del ISSSTE entregó 150 reconocimientos a trabajadores por cumplir 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 años de servicio en el Instituto, y los instruyó a implementar la estrategia de Trato Digno, para fortalecer la atención de las y los derechohabientes.

Del personal de enfermería beneficiado, las auxiliares en Enfermería “A” pasaron a ser Auxiliar de Enfermería “B”; el Auxiliar en Enfermería “B” ahora es Enfermera General Titulada “A”; mientras que la Enfermera Especialista “A” será Enfermera Especialista “B” y la Enfermera Especialista “B” será de tipo “C”. La Enfermera General Técnica y la Enfermera Titulada “A” obtuvieron su plaza de Enfermera General Titulada “B”; y la Enfermera General Titulada “B” pasaron a ser Enfermera General Titulada “C”.

En su intervención, la titular del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, Norma Liliana Rodríguez Argüelles, entregó un reconocimiento al director general del ISSSTE por los avances obtenidos en lo que va de su gestión, y afirmó que han sido escuchadas y atendidas ampliamente las peticiones del personal que conforma el organismo.

“Hoy hay voluntad política, hay convicción social, hay un trabajo coordinado y en equipo, por lo que me atrevo a decir que, al fin, no se observa solamente el cascarón, como se decía hace tiempo; ahora se comparte la prosperidad e inicia realmente la transformación desde el corazón de nuestra institución que son todos ustedes, los trabajadores del ISSSTE. (...) Hoy no solo celebramos y felicitamos a los trabajadores del ISSSTE, también reafirmamos nuestro compromiso con la transformación de nuestra institución”, expresó.