Beneficia FOVISSSTE a más de 180 mil personas con el Programa de Justicia Social; alista inicio de construcción de viviendas

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2025.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, a través de la vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE), Jabnely Maldonado Meza, informó en la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los resultados del Programa de Justicia Social, mediante el cual 183 mil 833 personas acreditadas han sido beneficiadas en sus primeras dos etapas, con medidas como liquidación y reestructura de créditos, condonación de intereses, quitas y ajustes en los pagos.

“Bajo este programa y en el marco del mismo, hemos entregado Constancias en 22 entidades de la República y en próximos días empezarán a llegar las cartas de beneficio a través del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX). Se trata de un beneficio para aquellas personas a las que no se les liquidó el crédito, pero tuvieron condonaciones de intereses, adeudos y con esto resolvemos sus financiamientos”, destacó.

Además, presentó los avances del Programa de Vivienda para el Bienestar, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y en el que convergen FOVISSSTE, con 100 mil acciones habitacionales proyectadas en 18 entidades del país; el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).

“Estamos en la participación de las mesas técnicas de suelo coordinadas por la Sedatu, ya tenemos poco más de 30 hectáreas aptas para producir vivienda; realizamos visitas en Puebla, Campeche y Chiapas y tenemos el primer predio autorizado por el FOVISSSTE, junto con la Conavi, en el municipio de Atlixco, Puebla”, indicó.

Asimismo, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, enfatizó la coordinación interinstitucional que impulsa el Gobierno de México para garantizar el acceso a una vivienda adecuada, sustentable y cercana a los centros de trabajo, a través de la iniciativa que prioriza a quienes menos tienen y fomenta la producción social de vivienda.

“Tenemos un total de 300 mil viviendas en proceso y se tiene una reserva de suelo público y privado para 900 mil viviendas (…) Este año vamos a arrancar la construcción de casi 400 mil viviendas, 9 mil para el FOVISSSTE”, señaló.

En materia de colocación de créditos del FOVISSSTE, Maldonado Meza reportó un avance del 63 por ciento de su meta anual, al otorgar 21 mil 417 financiamientos que representan una derrama económica superior a 23 mil 400 millones de pesos, con un monto promedio de crédito de un millón 91 mil pesos. Entre los sectores con mayor colocación se encuentran educación pública (54.4 por ciento), salud (17 por ciento) y seguridad pública (6.7 por ciento).

Del total de créditos, dijo, 5 mil 923 se destinan a trabajadoras del Estado mediante la iniciativa FOVISSSTE Mujeres, con una derrama de 6 mil 621 millones de pesos, lo que fortalece la inclusión patrimonial y financiera de las mujeres en el sector vivienda.

En relación con la Estrategia Nacional de Regularización y Recuperación de Testimonios, el Fondo reporta 16 mil 52 casos resueltos, equivalentes al 39 por ciento del rezago encontrado, además de 38 mil 230 cancelaciones de hipotecas, acciones que aseguran certeza jurídica y patrimonial a las familias beneficiadas. Además, como parte de la Campaña Nacional de Actualización de Datos, el FOVISSSTE alcanzó 135 mil 584 registros de contacto actualizados, cifra que fortalece la atención directa y la comunicación con las personas derechohabientes.

Finalmente, resaltó la realización este fin de semana de la primera Asamblea presencial con maestras y maestros del Programa Tú Construyes para la autoproducción de vivienda, y señaló que las próximas semanas será en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala.