Belinda Iturbide cumple con la gente, gestiona apoyos funcionales y de movilidad para Zinapécuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 17:07:26
Zinapécuaro, Michoacán a 24 de septiembre del 2025. - Con acciones claras se mejora la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad en Zinapécuaro, mediante la gestión y entrega de aparatos funcionales y de movilidad que les permitan mayor autonomía y bienestar, subrayó la diputada local Belinda Iturbide Díaz, quien gestionó ante la Beneficencia Pública del Estado, a cargo de Fernanda Castro Servín, la entrega de apoyos como sillas de ruedas, bastones, andaderas y otros dispositivos de movilidad para las personas que más lo requieren.

La diputada local reconoció y agradeció el respaldo del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, del Secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, y de la titular de la Beneficencia Pública del Estado, Fernanda Castro, gracias a quienes se llevó a cabo la entrega en un evento realizado en coordinación con las autoridades municipales.

Belinda Iturbide resaltó que estas gestiones forman parte de su labor permanente como legisladora “mi compromiso es con las familias de mi distrito y de Michoacán, desde el Congreso, además de legislar, gestionamos apoyos de manera constante ante las distintas instancias estatales y federales, para que lleguen beneficios reales a nuestras comunidades”.

La legisladora aseguró que continuará impulsando acciones que permitan cerrar brechas de desigualdad y seguir acercando apoyos que cambien la vida de la gente, por lo que de manera constante recorre los municipios del Estado, y en especial del Distrito de Puruándiro, para escuchar y resolver las gestiones de la población.

Con esta entrega, Belinda Iturbide refrendó su compromiso de seguir siendo una aliada de la población y una gestora incansable en favor de la salud y el bienestar de las y los michoacanos.

Durante el evento, las y los beneficiarios, junto a sus familias, así como autoridades municipales, agradecieron a la diputada local por su apoyo y al Gobierno Estatal y la Federación por ser aliados de las causas del pueblo.

