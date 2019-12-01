Bedolla rendirá informe regional en Zamora; destacará obra carretera e hídrica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 09:45:04

Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2025.- Este viernes el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, rendirá un informe regional en Zamora, donde destacará los avances que registra la administración estatal en diversos rubros como infraestructura carretera y obras hídricas.

A las 17:00 horas en el Teatro Obrero, el mandatario dará a conocer la inversión de 769 millones de pesos en la cuenca del río Duero, destinados para la construcción de colectores que evitarán que las aguas negras sigan contaminando.

Además, detallará la construcción de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, uno de los proyectos más importantes del estado en materia de infraestructura hídrica que beneficia a 300 mil habitantes de diversos municipios.

Mientras que en materia de infraestructura carretera y de movilidad, Ramírez Bedolla dará a conocer la rehabilitación del Libramiento Sur Zamora-Jacona, la carretera Jacona-Peribán, así como la modernización del tramo El Sauz-La Rinconada de la autopista Maravatío-Zapotlanejo.