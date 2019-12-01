Bedolla inicia entrega de tenis para cerca de 40 mil estudiantes de secundarias de Morelia

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre de 2025.- Como parte del Programa Jalo a Estudiar, Jalo por la Paz, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inició la entrega de tenis de alta calidad para cerca de 40 mil estudiantes de escuelas secundarias de Morelia, a quienes invitó a permanecer en las aulas para convertirse en hombres y mujeres de bien.

En la Escuela Secundaria Federal No. 10, informó que en los 113 municipios del estado se reparten más 204 mil pares de tenis, elaborados en talleres mexicanos con piel para una mayor durabilidad, con un presupuesto de 92.8 millones de pesos, al señalar que invertir en educación es hacerlo en el desarrollo de Michoacán.

Por ello, celebró el anuncio que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Parto de aumentar un siete por ciento el presupuesto educativo para el siguiente año. “Lo más importante es que se van a otorgar becas Rita Cetina a todos los estudiantes de secundaria, y se suman para niñas y niños de todas las primarias del país y de Michoacán”, compartió.

Ramírez Bedolla subrayó que con este tipo de acciones que contribuyen a la permanencia de los estudiantes en las aulas, Michoacán tiene hoy un 10 en educación, porque además recientemente resultó como el estado del país que más avanzó en el combate al rezago educativo.

Por su parte, la secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina, expuso que el propósito de este programa es contribuir a la permanencia de los estudiantes en los salones de clases. “Es un esfuerzo a la economía familiar que se suma a la beca Rita Cetina”, manifestó.

Acompañaron al gobernador el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; la diputada presidenta del Congreso local, Giulianna Bugarini; la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, Roberto Santillán; así como directivos, docentes, madres y padres de familia, y estudiantes beneficiados.