Barragán mejora caminos en las tenencias de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 16:27:29

Morelia, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- El diputado local Juan Carlos Barragán Vélez continúa trabajando mano a mano con las comunidades rurales de Morelia, donde junto con vecinas y vecinos lleva a cabo la rehabilitación de caminos que durante años estuvieron abandonados por las autoridades municipales.

“Mientras el Ayuntamiento se enfoca solo en las colonias de la zona sur, las tenencias y comunidades viven olvidadas. Aquí la gente batalla todos los días para trasladarse a la escuela, al trabajo o al hospital, porque los caminos están destrozados”, señaló Barragán durante un recorrido.

El legislador lamentó que las autoridades municipales no se aparezcan en las zonas rurales, que además de carecer de servicios básicos como agua, alumbrado y recolección de basura, enfrentan caminos intransitables que afectan la movilidad y la economía local.

“Nosotros no venimos a prometer, venimos a trabajar con la gente, con nuestras propias manos y con el apoyo solidario de la comunidad. Cuando el pueblo se organiza, los resultados se ven”, subrayó.

Durante las labores, los propios habitantes expresaron su agradecimiento.

“Antes era muy difícil sacar nuestros productos o llegar a la escuela cuando llovía. Ahora con este trabajo ya podemos transitar mejor”, comentó la señora María López, vecina de la zona.

“Hace años que ninguna autoridad venía, nos alegra que el diputado Barragán sí escuche y ayude”, agregó don Juan García, habitante de una de las comunidades beneficiadas.

Barragán reiteró su compromiso de seguir recorriendo las tenencias de Morelia, fortaleciendo el trabajo comunitario y mejorando las condiciones de vida de las familias rurales.