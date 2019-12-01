Barragán exige justicia por Silverio Villegas y por todos los migrantes mexicanos víctimas de abuso en Estados Unidos

25 de Septiembre de 2025
Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025.- El diputado local Juan Carlos Barragán Vélez expresó sus más profundas condolencias a la familia de Silverio Villegas, paisano michoacano asesinado en Estados Unidos.

“Su muerte no es un hecho aislado es reflejo de la violencia, el racismo y el abuso con que aún se trata a miles de mexicanas y mexicanos que, con enorme sacrificio, cruzan la frontera en busca de lo que aquí no han encontrado”, señaló.

El legislador lamentó que, como Estado, no se haya logrado garantizar las condiciones necesarias para que nuestros paisanos puedan quedarse en Michoacán, trabajando y construyendo su vida con seguridad, empleo y bienestar. “Ese vacío los obliga a migrar, exponiéndose a la discriminación y al abuso”, agregó.

Barragán se sumó al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum al gobierno de Estados Unidos, pidiendo justicia inmediata por la muerte de Silverio y un alto a la impunidad frente a los abusos contra migrantes.

“Cada michoacana y cada michoacano que está allá no es un número es una vida, una familia, un corazón que late con esperanza. Silverio merece justicia. Nuestros paisanos merecen respeto, seguridad y dignidad”, enfatizó.

Finalmente, el diputado de Morena pidió guardar un minuto de silencio en memoria de Silverio Villegas y de todas las vidas arrebatadas por el racismo y el abuso institucional.

