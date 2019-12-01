Ayuntamiento de Morelos fortalece conectividad y seguridad con rehabilitación de caminos y puentes: Julio César Conejo Alejos

Morelos, Michoacán, a 2 de octubre del 2025. - Con el objetivo de garantizar caminos dignos, seguros y funcionales para las y los habitantes, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, informó que se avanza en el programa de rehabilitación carretera y de caminos saca cosechas, luego de que las afectaciones ocasionadas por las recientes contingencias obligaran a modificar el Programa Operativo Anual (POA).

El edil detalló que, tras la caída de dos puentes, el Cabildo aprobó por unanimidad redirigir recursos para su reconstrucción. “Hoy ambos puentes ya están terminados y en funcionamiento, brindando certeza y seguridad a la población”.

Asimismo, se destinaron más de 3 millones de pesos para la rehabilitación de 3 mil metros de caminos intercomunitarios, de los cuales ya se han concluido 1,300 metros, beneficiando a las localidades de Zárate, Fresnos y Cruz del Niño. En una segunda etapa, los trabajos continuarán en La Palma, La Luz, La Viga, El Atravesaño, entre otras comunidades.

“El compromiso de esta administración es priorizar la conectividad y la seguridad de nuestra gente. Más allá de las obras, lo que buscamos es darle a nuestro municipio la identidad que merece y garantizar a la ciudadanía accesos más dignos”, destacó el alcalde.

Finalmente, subrayó que estas acciones no solo fortalecen la movilidad de las familias y transportistas, sino que también impulsan la productividad del campo, al facilitar el traslado de cosechas y mercancías.