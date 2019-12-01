Ayuntamiento de Los Reyes impulsa taller de sensibilización sobre la violencia contra la mujer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 15:38:36

Los Reyes, Michoacán, a 6 de octubre del 2025.- Con el objetivo de fomentar una sociedad libre de violencia y fortalecer la cultura del respeto, el Ayuntamiento de Los Reyes, encabezado por el presidente municipal Humberto Jiménez Solís, en coordinación con el Sistema DIF Municipal, llevó a cabo el Taller de Sensibilización sobre la Violencia contra la Mujer, dirigido a la ciudadanía y personal del servicio público.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la identificación de los distintos tipos de violencia, sus manifestaciones y consecuencias, así como estrategias de prevención y atención, con el propósito de fortalecer las capacidades individuales y colectivas para promover entornos más seguros y empáticos.

El presidente municipal destacó la importancia de generar espacios de reflexión y aprendizaje que permitan visibilizar las distintas formas de violencia y, al mismo tiempo, fomentar una participación social activa en su erradicación.

Subrayó que la prevención y la educación son herramientas esenciales para avanzar hacia una convivencia más justa e igualitaria.

Por su parte, el DIF Municipal, Evangelina Jiménez reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones de sensibilización, atención y acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo los mecanismos de apoyo y coordinación interinstitucional.

El taller contó con la participación de funcionarias y funcionarios municipales, representantes de distintos sectores y ciudadanía en general, quienes contribuyeron con su experiencia y reflexión a enriquecer el diálogo y promover una cultura de respeto y equidad.

Con estas acciones se busca trabajar por el bienestar integral de la población, impulsando políticas públicas que fortalezcan la igualdad, la seguridad y los derechos humanos de todas y todos.