Ayuntamiento de Los Reyes impulsa preservación de la medicina tradicional a través de la elaboración de productos artesanales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 17:03:18

Los Reyes, Michoacán, a 6 de octubre 2025.- Con el propósito de preservar los saberes ancestrales y fortalecer la economía local, el Ayuntamiento de Los Reyes, que encabeza el presidente municipal Humberto Jiménez Solís, en coordinación con SEDESOL, impulsa la elaboración de jabones artesanales y productos elaborados con plantas medicinales propias de la región.

Esta iniciativa forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para promover la medicina tradicional como un elemento de identidad y bienestar integral, al rescatar el conocimiento transmitido por generaciones sobre el uso de hierbas curativas y productos naturales.

Los jabones son elaborados de manera artesanal con ingredientes como copal, ruda, romero y sábila, plantas cultivadas y recolectadas por habitantes del municipio, quienes conservan las técnicas tradicionales de preparación. Estos productos, además de su uso en el cuidado personal, simbolizan la conexión entre la naturaleza, la salud y la cultura local.

El Ayuntamiento de Los Reyes ha destacado la importancia de fortalecer proyectos comunitarios que contribuyan al desarrollo sostenible, fomentando la participación ciudadana y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Asimismo, estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno Municipal con la preservación del patrimonio cultural inmaterial y con la promoción de actividades que impulsan el bienestar físico, emocional y económico de las familias.

Con este tipo de proyectos, el Gobierno de Los Reyes mantiene viva una tradición que honra la sabiduría de las abuelas y abuelos, promoviendo el respeto por la naturaleza y el fortalecimiento del tejido social.