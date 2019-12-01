Ayuntamiento de Huetamo inicia rehabilitación de áreas verdes y espacios deportivos con apoyo de dron agrícola

Ayuntamiento de Huetamo inicia rehabilitación de áreas verdes y espacios deportivos con apoyo de dron agrícola
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 17:45:26
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Huetamo, Michoacán, 14 de marzo de 2026.- Con tecnología de vanguardia y métodos de renovación de espacios verdes, el ayuntamiento de Huetamo que dirige el C.P. Pablo Varona inició trabajos de rehabilitación de la cancha empastada de la Unidad Deportiva, Camellones, jardines de diferentes barrios y comunidades y además las glorietas de la cabecera municipal.

Con el objetivo de brindar una mejor imagen a los espacios públicos y sobre todo que las plantas y arbustos estén sanos y libres de plagas, se inició este proceso de recuperación de estos espacios, a través del uso de un dron agrícola y diferentes productos herbicidas..

Estos trabajos son parte del compromiso que el alcalde Varona tiene con la imagen del municipio, y se espera que en un mes estén listos para el uso de los habitantes del municipio.

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