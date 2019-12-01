Avanza Villa Morelos con acciones claras y desarrollo: Julio César Conejo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 19:25:01

Villa Morelos, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025. - A un año de gestión, el presidente municipal Julio César Conejo Alejos destacó los avances del Ayuntamiento en beneficio de las familias morelenses, reflejando un gobierno cercano, productivo y comprometido con el desarrollo integral del municipio.

En desarrollo económico, se crearon cuatro corredores productivos, se implementaron seis cursos de manualidades y se promovió el rescate de la alfarería, fortaleciendo la actividad cultural y económica de la región. Además, programas de fomento al consumo local han dinamizado la economía y generado nuevas oportunidades para productores y comerciantes.

En proximidad y seguridad social, el municipio ha implementado campañas de prevención de delitos y accidentes, y ha brindado asistencia inmediata en eventos, siniestros y fenómenos naturales. Se ha reforzado la labor de la sindicatura como instancia conciliatoria y la atención de faltas administrativas, garantizando confianza y protección a la ciudadanía como primer respondiente en materia de Protección Civil.

“El primer año ha sido de retos y logros, pero sobre todo de cercanía con nuestra gente. Estos resultados son fruto de un trabajo en equipo, porque en Morelos gobernamos escuchando, atendiendo y dando respuestas y somos un gobierno ciudadano”, expresó Julio César Conejo Alejos.

Por ello, reiteró su compromiso de seguir trabajando por un Morelos más seguro, productivo y solidario, donde cada acción de gobierno se traduzca en beneficios directos para la población.