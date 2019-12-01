Avanza Segob en la aprobación de la Ley General de Archivos en Michoacán

Morelia, Michoacán, 12 de agosto de 2025.- A fin de consolidar el marco legal en materia archivística en el estado, la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo realizó el Foro estatal hacia la armonización de la Ley General de Archivos en Michoacán: Archivo, memoria y gestión documental.

Durante la inauguración del evento, en representación del secretario de Gobiern, Raúl Zepeda Villaseñor, el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Humberto Urquiza Martínez, destacó la importancia de esta legislación en torno a la preservación de los archivos como patrimonio y herramienta para la transparencia y la rendición de cuentas.

En este sentido, reconoció la colaboración del Poder Legislativo por acompañar a la Dirección de Archivos en la construcción de un proyecto que permitirá legitimar los contenidos de la ley, homogeneizar criterios en el manejo de documentos y dotar a Michoacán de plena certeza archivística.

“Estamos en el mejor momento para legitimar lo que debe contener esta ley y para que el Congreso nos ayude a concretar la reforma que dé certeza archivística a Michoacán y fortalezca los principios de legalidad”, señaló.

Por su parte, Martha Luz Corona Bustos, directora de Archivos del Poder Ejecutivo, destacó que el foro representa un espacio fundamental para que actores e instituciones vinculadas al tema archivístico puedan coordinarse, intercambiar experiencias y fortalecer buenas prácticas en la conservación y preservación documental que los lleve hacia la consolidación de la ley estatal.