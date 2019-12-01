Avanza recuperación del manantial de La Mintzita: Compesca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 17:55:56
Morelia, Michoacán, 1 de octubre de 2025. - La Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (Compesca) realiza acciones de recuperación en el manantial de La Mintzita, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad de Morelia.

El director general de Compesca, Ing. Ramón Hernández Orozco, detalló que con el apoyo de maquinaria especializada, operada por personal de la residencia de Cuitzeo, se llevan a cabo las labores de limpieza y desazolve. Subrayó que este manantial es vital, ya que de él depende buena parte del suministro de agua potable para la capital michoacana.

En lo que va de 2025, se han retirado rizomas de carrizo, tule y lirio acuático, lo que permitió despejar 1.3 hectáreas del cuerpo de agua. El volumen de material extraído asciende a 1,053.20 metros cúbicos, lo que mejora el flujo del manantial y protege su equilibrio ambiental.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso con la protección de los recursos naturales y el cuidado de los manantiales que garantizan agua para miles de familias morelianas.

