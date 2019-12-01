Avanza programa de revestimiento de caminos en Morelos, Julio César Conejo Alejos supervisa obras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 21:01:46

Villa Morelos, Michoacán, a 25 de septiembre 2025.– “Con el objetivo de mejorar la conectividad de las comunidades y apoyar directamente a los productores del campo, este día constatamos los trabajos de revestimiento de caminos de saca cosechas, acciones aprobadas de manera unánime por el Cabildo”, expresó el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, durante un recorrido de supervisión.

En ese sentido, el edil informó que los trabajos de revestimiento han iniciado en distintas comunidades, beneficiando de manera directa a las familias que transitan diariamente por estos accesos, con obras y acciones.

Al respecto, acudió a la localidad La Salud, donde se está revistiendo un aproximado de 350 metros lineales; Ziracuaréndiro, con cerca de 250 metros lineales; y El Pinal, con un avance de 350 metros lineales.

De igual manera, subrayó que se continúa con el programa de revestimiento comunitario en el camino Tres Reyes – Ziracuaréndiro, donde se alcanzan ya alrededor de 280 metros lineales.

En su recorrido, Julio Cesar Conejo Alejos también revisó obras próximas a iniciar, así como el avance de otras en ejecución y aquellas que están por concluir, refrendando el compromiso de su administración por impulsar proyectos que respondan a las necesidades más sentidas de la población.

“El trabajo en equipo con las comunidades y el cabildo nos permite avanzar con paso firme en la transformación de Morelos. Estas obras no sólo facilitan la movilidad, también fortalecen el desarrollo productivo de nuestra tierra”, puntualizó.

"Gracias al respaldo del Cabildo se está ejecutando el programa de revestimiento de caminos interparcelarios y saca cosechas", reiteró durante el recorrido qué realizó con el Tesorero, Héctor Cisneros.

Subrayó que los trabajos en la calle La Viga están avanzando y que se van a pavimentar mil 600 metros cuadrados. "Somos un gobierno en movimiento y construimos con causa para ti".