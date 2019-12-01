Avanza obra social en colonia La Sierrita de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 2 de octubre del 2025.- La obra social de rehabilitación de calles en la colonia La Sierrita registra un avance del 25 por ciento y beneficiará de manera directa a 472 habitantes y de forma indirecta a mil 574 personas, informó el subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización Territorial, Ernesto Mejía Botello.

Durante un recorrido de supervisión de obra, Mejía Botello comentó a las y los vecinos que este proyecto contempla una inversión de 15.1 millones de pesos e incluye la sustitución de 740 metros de red de agua potable con 108 tomas domiciliarias, la renovación de 766 metros de infraestructura sanitaria con 128 descargas, la construcción de 181 metros de colector pluvial, aplicación de pavimento asfáltico, guarniciones, rampas y banquetas, así como señalización.

“Estamos aquí porque hay una necesidad en la colonia, el drenaje ya no sirve, ya está colapsado, hay domicilios en donde se les regresa y lo que estamos haciendo es mejorar la colonia y la calidad de vida de ustedes, llueve y van a tener la tranquilar de que el agua va a correr”, indicó.

La presienta del Comité de Obra, María de Los Ángeles Romero Estrada, manifestó su satisfacción por las obras que se están realizando, ya que desde hace 60 años no se habían realizado acciones en dicha zona, por lo que representan una transformación significativa en la movilidad, los servicios básicos y la seguridad de la colonia.

“Ya vamos a estar más seguros, ya no vamos a tener estos problemas de que haya fugas, estamos muy contentos, vamos a tener banquetas, guarniciones; toda la colonia está muy contenta porque ya vamos a tener pasos más seguros y ya no nos vamos a ensuciar los pies”, expresó.

La SEDESOQ continúa con el compromiso de concluir la obra en los tiempos establecidos, siendo los primeros meses de 2026 la fecha de término, a fin de garantizar un entorno más digno y funcional para las y los vecinos de la zona.