Avanza construcción de la Universidad Politécnica de Aquila: Bedolla

Avanza construcción de la Universidad Politécnica de Aquila: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 11:06:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Aquila, Michoacán, a 2 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó la construcción de la Universidad Intercultural Tecnológica y Politécnica de Aquila, obra que presenta un 68 por ciento de avance para el desarrollo académico y profesional de la región costa del estado.

Durante el recorrido por la infraestructura a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), se explicó al mandatario que actualmente los trabajos se centran en la continuación del edificio de docencia con una inversión de 15 millones de pesos, correspondiente a la tercera etapa del proyecto.

El titular de SCOP, Rogelio Zarazúa Sánchez, recordó que en 2023 se levantó la barda perimetral con una inversión de 8.2 millones de pesos y en 2024 se avanzó con la construcción del módulo de docentes de dos niveles con una inversión de 30 millones de pesos, logrando la cimentación y la estructura del primer nivel al 100 por ciento.

El gobernador adelantó la posibilidad de que esta infraestructura educativa concluya en mayo del próximo año para ofertar carreras de licenciatura e ingenierías en gastronomía, nutrición, agricultura, agronomía, ingeniería civil y otras que impulsen la vocación productiva de la región.

“La educación es el motor de transformación de Michoacán y con esta universidad intercultural damos a la juventud de la costa grandes oportunidades de formación profesional sin que tengan que emigrar de su tierra. Nuestro compromiso es que cada obra educativa se convierta en un legado que impulse desarrollo, justicia social e inclusión”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a 2 hombres por ser los presuntos responsables del homicidio de una menor en Nuevo León
Se incendia vivienda en Zitácuaro, Michoacán; solo hubo daños materiales 
Detienen en Tabasco a presunto jefe de plaza ligado a violencia en La Chontalpa
Investiga la FGJ posible extorsión en el caso del homicidio del estilista Micky ocurrido en CDMX
Más información de la categoria
Rescatistas Independientes llaman a Feria de Adopción; lomitos olvidados por larga espera... buscan un humano
Detienen en Tabasco a presunto jefe de plaza ligado a violencia en La Chontalpa
Investiga la FGJ posible extorsión en el caso del homicidio del estilista Micky ocurrido en CDMX
Ultiman a menor de edad embarazada, en calles de Tepito
Comentarios