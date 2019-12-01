Avance histórico en reducción de la pobreza en Querétaro: Luis Nava

Querétaro, Querétaro, 26 de septiembre del 2025.- Querétaro ha logrado una disminución histórica del 59 por ciento en la población en situación de pobreza extrema, así lo informó el secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, en el marco del ejercicio de la Glosa 2025 del Cuarto Informe del Gobernador Mauricio Kuri, ante los diputados del Congreso local.

Asimismo, reportó que de acuerdo a los recientes datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hubo una reducción del 23 por ciento en la población en situación de pobreza entre 2022 y 2024, superando la reducción nacional del 17 por ciento.

Durante su participación, el titular de la SEDESOQ destacó que Querétaro se ubica por debajo del promedio nacional en varios indicadores de carencia social, entre ellos rezago educativo, acceso a servicios de salud y acceso a seguridad social.

“En todos nos ubicamos por debajo de la media nacional, esto refleja un progreso importante, pero también nos recuerda que aún hay familias que carecen de los servicios básicos necesarios para vivir con dignidad. Con toda humildad, les digo que todavía nos falta. Los programas sociales que impulsamos tienen como propósito atender el rezago educativo, garantizar el acceso a mejores espacios y servicios en las viviendas y fortalecer el derecho a una alimentación nutritiva y de calidad”, afirmó.

Luis Nava externó que estos avances se deben a la innovación en los programas sociales que mejoran la calidad de vida y economía de las familias queretanas como Contigo y tu bebé con dos mil 356 beneficiarios con insumos para los bebés y las mamás.

“Innovamos en la atención a las primeras infancias porque ¿qué grupo puede ser más vulnerable que un recién nacido? Porque para su desarrollo dependen de cuidados y nutrición de su madre, por eso brindamos un apoyo mensual en especie porque esta etapa es crucial, ya que en ella se desarrolla el 80 por ciento de su cerebro según estudios de la UNICEF (…) en Querétaro cuidamos como nadie a nuestros bebés porque son el futuro”, resaltó.

También destacó que se han puesto en marcha 50 Clubes del Adulto Mayor que benefician a más de cinco mil personas; así como la entrega de más de 164 mil canastas alimentarias que benefician a casi 40 mil familias, a través del programa Alimentario Contigo en tu mesa.

“Nuestro objetivo es que en Querétaro todos y todas tengan alimento en casa (…) mejoramos uno de los programas más bondadosos del gobierno estatal: el programa Alimentario Contigo en tu mesa. Platicamos con algunas beneficiarias y nos pidieron más productos. Por eso, este año pasamos de 14 a 25 artículos en la despensa”, acotó.

El titular de la dependencia apuntó que también se beneficiaron a 24 mil mujeres, jóvenes estudiantes y trabajadores del campo con la Tarjeta Contigo que consiste en el apoyo de mil pesos mensuales; además se benefician a 10 mil 678 estudiantes de 811 localidades de los 18 municipios del estado con Transporte Escolar para que las y los estudiantes lleguen seguros y a tiempo a sus escuelas.

Respecto a la acción de Vivienda Digna, Luis Nava acentuó que entre 2024 y 2025 se construyeron 750 cuartos adicionales construidos para combatir el hacinamiento; y se beneficiaron a 32 mil 957 personas con 42 obras sociales e infraestructura básica de urbanización.

Además, el titular de la SEDESOQ puntualizó que desde la Secretaría se construyeron alianzas estratégicas con el apoyo a 54 organizaciones de la sociedad civil; mientras que también se pusieron en marcha 23 jornadas “Aquí Contigo” acercando trámites y servicios a más de 28 mil beneficiarios.

Finalmente, el secretario estatal comentó que los datos expuestos y los resultados como la disminución de la pobreza es la muestra de que con las políticas adecuadas y la suma de voluntades se pueden transformar realidades, por lo que el trabajo continuará en beneficio de las personas que más lo necesitan.