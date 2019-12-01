Autora portuguesa Patrícia Portela se presenta en la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 20:29:39

Morelia, Michoacán, a 5 de octubre de 2025.- La escritora portuguesa Patrícia Portela, representante del país invitado, cerró con éxito el Foro Alterno de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm) con la presentación editorial de su libro "Hacia arriba y no hacia el norte".

La autora agradeció la invitación, que se concretó en su primera visita a Morelia y la fiesta editorial moreliana impulsada por el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Mientras que la presentación del autor portugués Afonso Cruz marcó la inauguración de la Feria, en esta ocasión la también portuguesa Patrícia Portela dio un gran cierre al escenario alterno, donde se vivieron 10 días de presentaciones editoriales, cuenta cuentos, paneles e intensas jornadas de fiesta editorial.

"Los libros son como los vinos, algunos después de dos años ya no se pueden tomar, pero otros mejoran con el tiempo", fue una de las reflexiones que regaló la invitada especial.

Asimismo, compartió el proceso para ver sus libros traducidos al español, como fue el caso de "Días útiles", una colección de siete cuentos, pensados para ser leídos cada uno un día de la semana.

Al abrir escenarios que permiten el intercambio de México y Morelia con otros países y culturas en el marco de la Feria del Libro, el gobierno del alcalde Alfonso Martínez Alcázar sigue construyendo el mejor lugar para vivir.