Atlético Morelia-UMSNH Femenil debuta con triunfo en la Liga TDP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 19:23:26

Morelia, Michoacán, a 03 de octubre de 2025.- El equipo femenil del Atlético Morelia-Universidad Michoacana debutó con gran triunfo, al derrotar 2-0 a Lobos ULMX, en el primer partido que disputa la escuadra en la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

La rectora Yarabí Ávila González fue la encargada de inaugurar las acciones con la tradicional patada inicial del encuentro que se desarrolló en el Estadio Universitario en un ambiente de gran ánimo entre la afición que apoyó a las alumnas nicolaitas.

Sólo 5 minutos tardaron las universitarias en marcar el primer gol de su historia en el fútbol profesional, cuando Adriana Ramírez tomó la pelota detrás del medio campo, superó por velocidad a un par de rivales, entró al área, sacó a la portera y definió para poner el 1-0 que se mantuvo hasta el descanso.

En el complemento y con el impulso de su afición, las representantes de la Casa de Hidalgo mantuvieron el dominio, incluso anotaron dos goles más que fueron anulados, uno por falta sobre la guardameta visitante y otro por fuera de lugar.

Pero antes del silbatazo final, Evelyn Yepez incrementó la ventaja con un cabezazo dentro del área tras el cobro de una falta y puso cifras definitivas.

Con este resultado, el Atlético Morelia-Universidad Michoacana suma sus primeros tres puntos y en la fecha 2 visitará a Halcones FC, partido programado para el 10 de octubre en la Unidad Deportiva “Hermanos López Rayón” de Uruapan.