Atlético Morelia-UMSNH Femenil debuta con triunfo en la Liga TDP

Atlético Morelia-UMSNH Femenil debuta con triunfo en la Liga TDP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 19:23:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 03 de octubre de 2025.- El equipo femenil del Atlético Morelia-Universidad Michoacana debutó con gran triunfo, al derrotar 2-0 a Lobos ULMX, en el primer partido que disputa la escuadra en la Liga de Tercera División Profesional (TDP). 

La rectora Yarabí Ávila González fue la encargada de inaugurar las acciones con la tradicional patada inicial del encuentro que se desarrolló en el Estadio Universitario en un ambiente de gran ánimo entre la afición que apoyó a las alumnas nicolaitas. 

Sólo 5 minutos tardaron las universitarias en marcar el primer gol de su historia en el fútbol profesional, cuando Adriana Ramírez tomó la pelota detrás del medio campo, superó por velocidad a un par de rivales, entró al área, sacó a la portera y definió para poner el 1-0 que se mantuvo hasta el descanso. 

En el complemento y con el impulso de su afición, las representantes de la Casa de Hidalgo mantuvieron el dominio, incluso anotaron dos goles más que fueron anulados, uno por falta sobre la guardameta visitante y otro por fuera de lugar.

Pero antes del silbatazo final, Evelyn Yepez incrementó la ventaja con un cabezazo dentro del área tras el cobro de una falta y puso cifras definitivas. 

Con este resultado, el Atlético Morelia-Universidad Michoacana suma sus primeros tres puntos y en la fecha 2 visitará a Halcones FC, partido programado para el 10 de octubre en la Unidad Deportiva “Hermanos López Rayón” de Uruapan.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a madre y padrastro de Paloma Nicole por muerte tras cirugía en Durango
Aeropuerto de Múnich suspende operaciones nuevamente por alerta de drones
Sin pista de madre e hijo, trabajadores de un invernadero secuestrados por comando en Zinapécuaro, Michoacán; Lo atribuyen a cartel que también atacó a la Fiscalía
Tarímbaro y Puruándiro: epicentros de crueldad animal en Michoacán
Más información de la categoria
Sin pista de madre e hijo, trabajadores de un invernadero secuestrados por comando en Zinapécuaro, Michoacán; Lo atribuyen a cartel que también atacó a la Fiscalía
Cae en Buenavista, Michoacán, objetivo prioritario con armas, estupefacientes y un vehículo robado
Hamás acepta liberar rehenes y propone negociar un plan de paz
Blindaje Uruapan: detienen a nueve personas y aseguran arsenal
Comentarios