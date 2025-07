Atiende la organización Colecfem Abogadas a 32 queretanas que señalaban vigilancia constante

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 4 de julio de 2025.- En Querétaro, la organización Colecfem Abogadas atendió a 32 mujeres que señalaban vigilancia constante y reiterada, detalló la abogada feminista Beatriz Pérez Espíndola, quien destacó que estas conductas podrían considerarse acecho.

Refirió que, al no estar el tipo penal de este delito en el marco normativo, no se cuenta con estadísticas para conocer la situación de este tipo de hechos en el estado, pero como sociedad civil organizada se han identificado estos casos.

“Todas cayeron en esta vigilancia constante, reiterada, no venía en contexto de violencia sexual, pero si era una búsqueda constante de las mujeres víctimas y curiosamente un solo sujeto cometió este tipo de conductas”.

Incluso, detalló, hubo una mamá e hija que fueron víctimas de esta persona, y el caso de María Fernanda que fue despedida de su trabajo por haber denunciado y los testigos no quisieron comparecer.

“La esperaban fuera de su espacio laboral, en la parada del camión, Instagram y redes sociales y no se pudo hacer absolutamente nada, la carpeta se levantó como violencia de género, el tratamiento que le dieron ha sido adecuado, se le brindaron medidas de protección, pero es un delito que no está reconocido”.

Aseguró que, de los 32 casos solo en 16 se obtuvo testimonio, pero solo una decidió denunciar, por ello también remarcó la importancia de lograr la tipificación, ya que, al no tenerse, no hay mecanismos para actuar ni políticas públicas de prevención.

Actualmente al interior del Poder Legislativo suman dos iniciativas de ley ingresadas para tipificar el delito, una de ellas ingresada el 27 de enero, por el diputado Paul Ospital, y la segunda el 2 de julio por la diputada Andrea Tovar.