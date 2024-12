Asumo la agenda de los derechos humanos como propia: Brissa Arroyo

Morelia, Michoacán, a 2 de diciembre de 2024.- La agenda de los derechos humanos es irreductible, y es un tema que desde el Legislativo estaré respaldando, subrayó la diputada local Brissa Arroyo, durante su participación en el Foro Estatal por los Derechos Humanos Agenda Michoacán 2024.

“Les pido que nos vean como su aliada, como compañeros de lucha, como amigas de causa y como personas que nos identificamos con cada una de las historias que ustedes representan”, expresó Arroyo ante la presencia de activistas, defensores de los derechos humanos y representantes de asociaciones civiles.

La Congresista, - integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 legislatura-, afirmó que “la agenda de los derechos humanos es irreductible, y también es nuestra, tenemos el compromiso de escucharlos y llevar sus propuestas al Legislativo”.

Por eso estamos aquí, -reafirmó Brissa Arroyo-, para que nos vean como ese vehículo para llevar su voz, sus iniciativas y propuestas a las instancias que tengan que llegar tanto en el ámbito local como federal.

“La lucha por los derechos humanos sí es un acto de rebeldía, es un acto mismo de lucha por nuestros derechos, pero también un acto de mucha creatividad, porque a veces no hay recursos, porque a veces no siempre hay puertas abiertas, o no hay quien los escuche, pero eso se tendrá que acabar. Ustedes son quienes marcan la agenda y nosotros la abanderamos”, afirmó.

Brissa Arroyo, -presidenta del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría de la 76 Legislatura-, reiteró la convicción de promover un parlamento abierto con el objetivo de acortar distancias entre el Congreso Local y la ciudadanía.

Durante este encuentro se contó con la presencia del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio García Tinoco, y se analizaron diversos temas como los retos de las diversidades, desplazamientos forzados, desaparición de personas, entre otros.