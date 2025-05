Arranca Secertaría de Desarrollo Agropecuario de Querétaro entrega de forraje en la Sierra Gorda

Querétaro, Querétaro, 27 de mayo del 2025.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó la entrega de forraje y alimento concentrado, como parte del programa de apoyo por sequía a ganaderos de pequeña y mediana escala en la Sierra. El recurso permitirá entregar dos mil 325 pacas de forraje, en Pinal de Amoles y cuatro mil 620 bultos de alimento concentrado a ganaderos de Landa de Matamoros, beneficiando a 93 y 330 productores, respectivamente.

“Cuando no llueve, pues, ¿qué es lo que sucede? Adiós cosecha, pero adiós forraje. Entonces, el maíz fue como consecuencia de la seca, que no hubo cosecha y si no hay forraje, entonces, pues, ahí ya se complica. Entonces, si no hay maíz para consumo humano, ahí les ayudamos; si no hay forraje para que puedan comer sus animalitos, allí también viene la ayuda. Ese es el mensaje que me pide el gobernador Mauricio Kuri, que les transmita a ustedes y que sepan que vamos a buscar la manera en seguirles ayudando”, señaló

En los ciclos productivos recientes, aproximadamente 22 mil hectáreas de maíz de temporal y nueve mil 500 agricultores en todo el estado sufrieron afectaciones, situación que afecta a más de 25 mil familias rurales en la producción de forraje toda vez que no habrá siembras por la falta de lluvias, por ello se destinará el recurso en especie para productores de bovinos, ovinos y caprinos.

Durante su intervención, el secretario de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Abraham Moreno, resaltó la importancia de los apoyos a través de la SEDEA.

“Agradecerle aquí también al Gobierno del Estado, de parte del ingeniero Romualdo Moreno, para que le lleve saludos al gobernador. Estos apoyos nos ayudan, sabemos que faltan, no son suficientes, pero están presentes, y eso es lo que cuenta, algunos estados, no dan nada, y aquí el Gobernador siempre está diciéndonos a nosotros, a la Unión Ganadera, en sociedad con la SEDEA, busquen que necesiten”, expresó.

En su oportunidad, las presidentas municipales de Landa de Matamoros y Pinal de Amoles, Yunuen Benítez y Lupita Ramírez, respectivamente, agradecieron el apoyo del Gobernador a las y los productores que se vieron afectados por la escasez de lluvia en su región.