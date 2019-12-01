Arranca Ayuntamiento de Quiroga rehabilitación en el Jardín de Niños Justo Sierra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 14:21:59

Quiroga, Michoacán, a 24 de septiembre 2025.- La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, encabezó el arranque de obra en el Jardín de Niños “Justo Sierra”, institución que será beneficiada con una importante rehabilitación en diversas áreas dañadas, con el objetivo de brindar espacios dignos y seguros a la niñez.

En su mensaje, la alcaldesa destacó que desde el inicio de su administración se ha trabajado en apoyo a las escuelas de comunidades como San Jerónimo, San Andrés e Icuácato, entre otras y ahora era momento de responder también a las necesidades de este preescolar.

“Estamos comprometidos con la educación y con preparar a las nuevas generaciones. Esta obra es una primera etapa, pero seguiremos gestionando para que más recursos lleguen a este plantel”, expresó.

En ese tenor, la directora del plantel, Arcelia Nicolás, agradeció la intervención y aseguró que la rehabilitación de baños, lavaderos, canaletas y líneas de agua es fundamental para mejorar la experiencia educativa de los alumnos.

“Con su apoyo y comprensión vamos a lograr un espacio digno para nuestros niños y maestros”, señaló.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Enrique Calvillo Olvera, explicó que esta etapa contempla la rehabilitación de tres módulos de baños, reparación de lavaderos y puertas, construcción de una rampa para personas con discapacidad, reparación de canaletas y actualización de la instalación eléctrica. Además, se integrará una nueva línea de agua potable para garantizar el acceso seguro al servicio.

El acto contó con la presencia del cuerpo de regidores y funcionarios municipales, quienes refrendaron su respaldo al sector educativo. Con estas acciones, el Gobierno de Quiroga reafirma su compromiso con la educación, priorizando la infraestructura escolar como una inversión en el presente y futuro de los niños del municipio.