Argentina y EE. UU. negocian ‘swap’; expertos debaten si constituye deuda

Buenos Aires, argentina, a 24 de septiembre del 2025. - El Gobierno de Argentina avanza en un acuerdo con EE.UU. para establecer una línea de 'swap' de monedas por 20.000 millones de dólares, confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Estamos listos para apoyar a Argentina si lo necesita", declaró el funcionario en Washington, en referencia al deterioro de las reservas del Banco Central y a los vencimientos que el país debe afrontar el próximo año.

La negociación contempla además la compra de bonos argentinos en dólares por parte del Tesoro estadounidense, como parte de un paquete destinado a estabilizar la economía argentina en medio de la tensión cambiaria. Según La Nación, el 'swap' es visto por la Casa Blanca como un instrumento estratégico que también refuerza la influencia de Washington en la región, al tiempo que busca reducir la de China.

Sin embargo, en redes sociales se instaló el debate a partir de la duda sobre si un swap es o no es deuda, ya que se trata de un instrumento de financiamiento con compromisos futuros.

Uno de los puntos más controvertidos del posible acuerdo sería la habilitación operativa de fuerzas estadounidenses en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, donde se está construyendo una base naval integrada que podría servir como plataforma militar.