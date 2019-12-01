Araceli Saucedo respalda estrategia nacional para frenar la extorsión

Araceli Saucedo respalda estrategia nacional para frenar la extorsión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 20:01:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2025. - Con el fin de prevenir, investigar y sancionar de manera más efectiva el delito de extorsión, que tanto daña a las familias mexicanas, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley General contra la Extorsión, resaltó la Senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, quien resaltó que se da un paso firme para garantizar seguridad y justicia, así como brindar mayor protección a las víctimas.

La senadora explicó que esta reforma permitirá perseguir de oficio este delito, homologar penalidades y agravantes en todo el país, y fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados, cerrando espacios de impunidad y brindando mayor certeza a las víctimas.

“La disparidad entre los códigos penales locales y el Código Penal Federal dificultaba el combate a la extorsión y permitía que la delincuencia organizada aprovechara vacíos legales para evadir la justicia. Hoy estamos dando un paso firme hacia un marco jurídico homogéneo que permitirá investigación, persecución y sanción uniformes”, señaló la legisladora michoacana.

La minuta aprobada deriva de la iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que considera este delito como de alto impacto por las repercusiones económicas, psicológicas y sociales que provoca.

Araceli Saucedo subrayó que esta reforma fortalece el derecho de acceso a la justicia y la seguridad de las y los mexicanos, al tiempo que permitirá diseñar protocolos de denuncia y atención más claros, accesibles y efectivos.

“Con esta reforma estamos cumpliendo con nuestra obligación constitucional de proteger la integridad física, psicológica y patrimonial de las personas. Es un paso firme para devolver la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirman segundo asesinato en menos de 24 horas en Celaya, Guanajuato
Crimen en Michoacán arma sus propios escuadrones antibombas: Los capacitan para desminar a mano y con detectores de metales
Capturan a “El Silencio”, señalado líder del crimen en Michoacán y Guanajuato vinculado a homicidios, extorsión y secuestro de dos agentes federales
Accidente de moto en Zamora, Michoacán, deja dos muertos
Más información de la categoria
Crimen en Michoacán arma sus propios escuadrones antibombas: Los capacitan para desminar a mano y con detectores de metales
Capturan a “El Silencio”, señalado líder del crimen en Michoacán y Guanajuato vinculado a homicidios, extorsión y secuestro de dos agentes federales
La guerra Sheinbaum – Salinas Pliego sube de tono: Grupo Salinas amenaza con demandar y cuestiona escala de 9 horas de jefe del crimen de Tabasco, en estado donde reside AMLO
Periodista revela que "Grupo Scorpion" comercializó datos de 20 millones de derechohabientes del IMSS
Comentarios