Araceli Saucedo no interpondrá nuevas denuncias por mantas y confía en investigación existente

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 18:29:46

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- La senadora del PRD-M, Araceli Saucedo Reyes declaró que no interpondrá nuevas denuncias por las mantas que se colgaron en su contra, el pasado fin de semana, recordó que ya existe una denuncia abierta desde hace un año ante la Fiscalía General del Estado por amenazas, daño a la propia imagen y violencia de género.

En entrevista dijo confiar en que se integrarán los elementos recientes a la carpeta de investigación, y ayuden a esclarecer los hechos, así como fincar responsabilidades.

"Creo que todos los elementos que se van suscitando en el transcurso del ejercicio de las funciones, sin duda son materia de las autoridades responsables", señaló.

Sobre el deslinde del Partido Acción Nacional sobre esas mantas, la senadora reiteró sera la Fiscalía quien determine quiénes son los responsables.

En cuanto a si le afectan en lo personal este tipo de situaciones, Saucedo Reyes afirmó estar a favor de la libertad de expresión y el derecho a la manifestación, siempre y cuando no se transgredan los derechos humanos.

También mencionó que existen avances en la investigación de la denuncia presentada hace un año, a pesar de la complejidad del tema de las plataformas digitales.

Finalmente, aseguró estar enfocada en su trabajo en el Senado y en entregar resultados a Michoacán, priorizando el bienestar de las y los michoacanos.