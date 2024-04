Araceli Saucedo arranca segunda etapa de campaña al Senado; acompañará a aspirantes a presidencias y diputaciones locales

Morelia, Michoacán, a 17 de abril del 2024.- La candida al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), Araceli Saucedo Reyes, arranca la segunda etapa de su campaña a la cámara alta, en esta manifestará su apoyo a los candidatos a presidentes municipales y diputados locales de la coalición.

En entrevista con Noventa Grados, la abanderada de la oposición señaló que en esta segunda etapa de recorridos por el estado busca seguir en crecimiento a la preferencia ciudadana al proyecto, pero también que sea la misma ciudadanía quien favorezca las redes de apoyo al mismo.

"Ganar la elección, por supuesto, ese es el reto, ganar la elección en Michoacán, estamos muy cerca, yo les compartía que lo que nos separa son ocho puntos porcentuales con la alianza del gobierno, entonces, eso es nada. Yo que sé de campañas y que he ganado elecciones, que me ha tocado estar con diferencias mayoritarias las he revertido, he ganado los procesos y estoy concentrada justamente en esto".

Araceli Saucedo señaló que durante sus recorridos por el estado los michoacanos le han manifestado su desilusión, enojo y molestia hacia el gobierno de la república, principalmente en cuestiones de salud, seguridad y generación de empleos.

En materia de salud, apuntó que el gobierno federal no se ha hecho cargo de dar atención a la salud y medicamentos, particularmente que han fallecido más de tres mil niños por cáncer al no recibir tratamiento gratuito como, dijo, anteriormente lo daba el Seguro Popular.

"Nos piden que regrese el seguro médico, que tengan ellos la posibilidad de ser atendidos en cualquier centro de salud, en cualquier clínica y que tengan doctores, que tengan especialistas, que se les pueda dar una atención pronta".

Recalcó que la gente se siente insegura en Michoacán, por ello desde el Senado respaldará la propuesta en materia de Xóchitl Gálvez que comprende el regreso de fondos como el Programa para el Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).

"Que desde ahí los presidentes municipales puedan ayudar a las corporaciones policíacas con uniformes, patrullas, equipamiento, capacitación, infraestructura. Fortalecer la policía municipal, capacitarla para lograr la proximidad y ganar la confianza entre el ciudadano y el elemento, que entre su gobierno municipal nos permite que desde ahí estaríamos atendiendo la prevención, estaríamos trabajando de manera coordinada con el estado y la federación".

Araceli Saucedo comentó que en materia de generación de oportunidades los michoacanos piden atracción de inversiones pues se requieren más empleos ya que ahora los ciudadanos evitan partir a Estados Unidos en búsqueda de mejor calidad de vida.

"Sí trabajamos el tema de seguridad, si mejoramos el tema hacendario y fiscal, le vamos a permitir a cualquier país ser atractivos y poder generar empleo".