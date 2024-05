Trabajadores eventuales del sector educativo de Michoacán renuncian ante falta de pagos

Morelia, Michoacán a 30 de abril del 2024.- Son cerca de 200 los trabajadores eventuales del sector educativo los que abandonaron sus espacios laborales, ante la falta de pagos salariales, apuntó Jairo Mandujano Ortega, líder de una de las fracciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección XVIII.

Detalló que contabilizaban un total de mil 168 eventuales, distribuidos en todo el estado a quienes se les adeuda salarios por parte de la Secretaría de Educación en el Estado desde hace casi tres años, cifra que dijo va disminuyendo.

“Se retiraron por falta de pagos, determinaron retirarse de las escuelas porque tenían muchas dificultades económicas y ya no pudieron seguir trabajando y son menos de mil “, comentó Jairo Mandujano.

El representante sindical agregó que algunos de los trabajadores eventuales iniciaron procesos jurídicos contra la SEE, para exigir que les pague los salarios que quedaron pendientes.

Por parte de las autoridades de la SEE dicha plantilla laboral no es reconocida, y desde el inicio de la administración estatal indicaron que no existe recurso para solventar sus salarios, incluso en entrevistas anteriores con Gabriela Molina, titular de la Secretaría de Educación, consideraron que son trabajadores que no hacen falta en los espacios laborales.