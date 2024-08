Aprueba Gobernador de Querétaro Programa Anual Transversal 2024

Querétaro, Querétaro, 26 de agosto de 2024.- Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, encabezó la primera sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital, reunión en la que fue aprobado el Programa Anual Transversal 2024, el cual integra todos los proyectos de tecnología y transformación digital de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

“Querétaro Digital es más que un documento estratégico; es una herramienta fundamental en nuestro esfuerzo por reducir la brecha digital en Querétaro. Creemos firmemente que la tecnología es un habilitador de oportunidades, y con múltiples iniciativas, buscamos desarrollar las habilidades digitales de nuestra población y acercar herramientas que permitan un crecimiento equitativo para todas y para todos”.

Destacó que el programa Querétaro Digital se ha consolidado como una política pública que mejora la calidad de vida de las y los queretanos y promueve un desarrollo económico sustentable. Cada proyecto, cada avance presentado refuerza el compromiso de su administración de poner la tecnología al servicio de las personas.

Resaltó que en su administración se entiende que la creación de empresas es clave para el desarrollo económico, y Querétaro se ha consolidado como un centro dinámico de innovación, donde la industria de la tecnología y las startups desempeñan un papel fundamental.

Apuntó que no solo se debe apostar a la capacitación, sino que debe haber motivación para abrazar estas áreas que representan los trabajos del futuro. La tecnología, enfatizó, no es solo una herramienta, es una vía para crear nuevas oportunidades y construir un Querétaro más competitivo y próspero.

Aseveró que de nada sirven estas estrategias si no llegan a las personas que más las necesitan y si estas no las hacen suyas. En este tenor, afirmó que su labor no concluye con la implementación de proyectos tecnológicos; comienza cuando estos proyectos son apropiados por la sociedad, cuando cada queretano y queretana encuentra en ellos una oportunidad para mejorar su vida.

“Es nuestra responsabilidad, como gobierno y como sociedad, asegurarnos de que cada esfuerzo en materia de tecnología se traduzca en un beneficio tangible para todos. Que cada familia pueda acceder a la educación digital, que cada emprendedor cuente con las herramientas necesarias para innovar, y que cada ciudadano sienta que Querétaro Digital es una realidad que mejora su día a día”.

Reafirmó su compromiso de construir un Querétaro donde la tecnología esté al servicio del ser humano, promoviendo un crecimiento equitativo y un desarrollo económico sólido. También, agradeció el compromiso de cada integrante de la Comisión de Gobierno Digital y expresó que su trabajo sienta las bases para un Querétaro más fuerte y conectado.

"En esta primera sesión ordinaria se presentaron los avances del programa Querétaro Digital, en voz de integrantes de la Comisión, quienes resaltaron los alcances y beneficios para la población del estado desde los ejes: Gobierno Digital, Sociedad Digital, Economía Digital, así como Conectividad y TIC".

De su informe, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, destacó que el estado está a punto de dar un paso histórico en su camino hacia la innovación, pues se trabaja en una nueva certificación del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) que le permitirá convertirse en un puerto de entrada y salida de vuelos suborbitales, y convertirse en un puerto espacial.

“La certificación de este aeropuerto no sólo refuerza nuestra posición como un foco de innovación, sino también impulsa el crecimiento económico, creando empleos de calidad y posicionando a Querétaro como el líder en el sector aeroespacial y ahora próximamente espacial a nivel global. Este es un paso más en nuestra visión de un Querétaro más moderno, conectado y próspero para todos”.

El secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Luis Antonio Rangel Méndez, remarcó los beneficios que ha proporcionado la App Qro en temas de trámites, información sobre programas sociales, así como la accesibilidad entre ciudadanos y gobierno.

El titular de la Secretaría de Finanzas (SF), Gustavo Arturo Leal Maya, expresó que desde el inicio de la administración estatal se buscó la coordinación entre todas las dependencias y las entidades que conforman el Poder Ejecutivo, así como también la academia, la industria, la empresa y la sociedad civil. Con dicha estructura en marcha, indicó, se creó la primera Agenda Digital del estado, de la cual se han desprendido proyectos que han hecho más eficiente la gestión pública.

“Hoy podemos decir con orgullo que hemos sentado las bases de la digitalización en Querétaro, consolidando a Querétaro Digital como la política pública que busca mejorar la vida de los queretanos a través del uso y aprovechamiento de las tecnologías. Desde la Secretaría de Finanzas no solo garantizamos el manejo responsable del recurso público, sino que nos aseguramos de que cada inversión tenga un impacto social real y responda a las necesidades de quienes aquí vivimos”.