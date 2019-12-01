Aprueba el IEM dictamen sobre la fiscalización a la agrupación política Acción Revolucionaria para la Transformación Social A.C.  

Morelia, Michoacán, 23 de septiembre de 2025.- En Sesión de Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán se aprobó el dictamen consolidado y la resolución emitida por la Comisión de Fiscalización respecto de la revisión al Informe Anual 2024 de ingresos y egresos de la agrupación política estatal Acción Revolucionaria para la Transformación Social A.C.

La revisión fue elaborada por el personal de la Coordinación de Fiscalización, aplicando técnicas contables, procedimientos de auditoría y criterios normativos, con el fin de verificar que el origen, monto, destino y aplicación de los recursos se realizaran en estricto apego a la legalidad y transparencia.

En el análisis se reportó que la agrupación presentó ingresos y egresos por 28 mil pesos, sin operaciones con proveedores, y que algunas observaciones fueron atendidas de manera parcial y una quedó sin solventarse. Entre ellas se identificó el registro contable en cuentas distintas a las correspondientes, la omisión de informar cambios en su Programa Anual de Actividades y la falta de atención a una visita de verificación en Paracho, lo que impidió corroborar gastos.

En consecuencia, el Consejo General aprobó la imposición de tres amonestaciones públicas, dos por faltas derivadas del incumplimiento de disposiciones establecidas en el Reglamento de Fiscalización para las Agrupaciones Políticas del Estado.

Durante la presentación del acuerdo, la Consejera Electoral Claudia Marcela Carreño Mendoza, presidenta de la Comisión de Fiscalización, resaltó que este tipo de revisiones no solo cumplen con una obligación normativa, sino que también son una muestra de la responsabilidad institucional de garantizar la rendición de cuentas. “

Para conocer más detalles sobre la sesión, te invitamos a seguir nuestras redes sociales oficiales @IEMich y visualizar la transmisión completa en nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/@IEMichoacan