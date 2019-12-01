Aprueba el IEM dictamen sobre la fiscalización a la agrupación política Acción Revolucionaria para la Transformación Social A.C.  

Aprueba el IEM dictamen sobre la fiscalización a la agrupación política Acción Revolucionaria para la Transformación Social A.C.  
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 18:21:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 23 de septiembre de 2025.- En Sesión de Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán se aprobó el dictamen consolidado y la resolución emitida por la Comisión de Fiscalización respecto de la revisión al Informe Anual 2024 de ingresos y egresos de la agrupación política estatal Acción Revolucionaria para la Transformación Social A.C.

La revisión fue elaborada por el personal de la Coordinación de Fiscalización, aplicando técnicas contables, procedimientos de auditoría y criterios normativos, con el fin de verificar que el origen, monto, destino y aplicación de los recursos se realizaran en estricto apego a la legalidad y transparencia.

En el análisis se reportó que la agrupación presentó ingresos y egresos por 28 mil pesos, sin operaciones con proveedores, y que algunas observaciones fueron atendidas de manera parcial y una quedó sin solventarse. Entre ellas se identificó el registro contable en cuentas distintas a las correspondientes, la omisión de informar cambios en su Programa Anual de Actividades y la falta de atención a una visita de verificación en Paracho, lo que impidió corroborar gastos.

En consecuencia, el Consejo General aprobó la imposición de tres amonestaciones públicas, dos por faltas derivadas del incumplimiento de disposiciones establecidas en el Reglamento de Fiscalización para las Agrupaciones Políticas del Estado.

Durante la presentación del acuerdo, la Consejera Electoral Claudia Marcela Carreño Mendoza, presidenta de la Comisión de Fiscalización, resaltó que este tipo de revisiones no solo cumplen con una obligación normativa, sino que también son una muestra de la responsabilidad institucional de garantizar la rendición de cuentas. “

Para conocer más detalles sobre la sesión, te invitamos a seguir nuestras redes sociales oficiales @IEMich y visualizar la transmisión completa en nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/@IEMichoacan

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a Tomás “N”, adulto mayor que colgó del cuello y golpeo con su bastón a una perrita en el Edomex; por el hecho solo recibió una multa
Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez, presunto líder de grupo delictivo
Nieta del gobernador Rocha Moya resulta ilesa en ataque armado contra sus escoltas en Culiacán, Sinaloa: Dos agentes heridos
"Cuadrillas municipales tapan más de 500 baches al día en Morelia": Fernando Sosa
Más información de la categoria
Nieta del gobernador Rocha Moya resulta ilesa en ataque armado contra sus escoltas en Culiacán, Sinaloa: Dos agentes heridos
Bloquean la carretera Paracho - Aranza, Michoacán; atraviesan vehículos sobre la vialidad
Se apodera el crimen de las calles de Cotija, Michoacán: de día y de noche convoyes armados patrullan el centro y sus alrededores; ya ultimaron a alcaldesa, hicieron huir a su sucesor y sin pena se graban para Internet
Fabiola Alanís: mujer de Morena con más aceptación para la gubernatura
Comentarios