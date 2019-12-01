Apoyo directo a familias migrantes, entrega de tarjetas Finabien en Michoacán: Semigrante

Morelia, Michoacán, a 7 de septiembre de 2025.- El secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, y la directora general de Financiera para el Bienestar (Finabien), Rocío Mejía, encabezaron la entrega de 115 tarjetas Finabien, a las que se unió el programa estatal Orgullo Migrante, para fortalecer la economía de las familias michoacanas.

El titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante) resaltó que este tipo de apoyos representan un reconocimiento al papel fundamental de la comunidad migrante en el desarrollo económico y social del estado.

Las tarjetas Finabien permiten el envío y recepción de remesas con la comisión más baja del mercado y al integrarse Orgullo Migrante se brindan beneficios adicionales para las familias michoacanas, como acceso a descuentos, promociones en abarrotes, farmacias, laboratorios y en material de construcción.

Por su parte, la directora general de Finabien, Rocío Mejía, señaló que la institución cuenta con 77 sucursales en todo el país, lo que permitirá ampliar el acceso a este instrumento financiero a migrantes y a sus familias, especialmente en Michoacán, entidad que se mantiene como la primera receptora de remesas a nivel nacional.

Con estas acciones, la Semigrante refrenda su compromiso de impulsar programas que mejoren la calidad de vida de las y los michoacanos que reciben el respaldo de sus seres queridos desde el extranjero.

Para mayor información sobre este programa, la ciudadanía puede acudir a las oficinas de la secretaría, ubicadas en Colegio Militar 230, colonia Chapultepec Norte, o comunicarse al teléfono 443 322 91 00 en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas, también pueden acudir con el enlace migrante en cada ayuntamiento.