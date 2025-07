Apoya PRI a víctimas por cierre del Colegio Lancaster

Morelia, Michoacán, 10 de julio de 2025.- Desde la Tribuna del Pueblo del PRI Michoacán, siempre habrá un acompañamiento a las niñas, niños, padres de familia y docentes del Colegio Lancaster, quienes son afectados por el cierre de la institución educativa tras 38 años de servicio, afirmó el dirigente estatal, Memo Valencia.



“Vamos a apoyarles a todos los padres de familia, yo los convoco, entre más sean los que denuncien, vamos a acudir a la Fiscalía del Estado, entre más que denuncie es mejor. Obviamente (los directivos y dueños) no van a irse de aquí nada más haciendo la maldad y pensando que no habrá consecuencias, esto tendrá consecuencias”, dijo.



Al darles voz a los profesores, narraron que con engaños les hicieron firmar renuncias voluntarias para no ser liquidados como marca la ley por el cierre de la escuela, el cual también les comunicaron de forma repentina, y no como debe ser, para buscar otro empleo, aseguró la docente Gabriela Medina.



“Ha habido mucha consternación, mucha indignación, a nosotros nos hicieron firmar con engaños un documento que ni siquiera tiene validez, un documento que no tenía el sello de la escuela. El hecho de que nos hayan engañado de esa manera, de que no nos den las prestaciones que nos correspondían porque firmamos una renuncia”, mencionó.



Los padres de familia se sienten también defraudados porque después de varias generaciones de confiar en este colegio para la educación de sus hijos, cierre de esta forma, y por eso, piden justicia para los profesores y que a los papás les sea devuelto el recurso económico ya pagado a la dirección por concepto de inscripciones adelantadas para el ciclo 2025-2026.



“Parece que sí realmente pues se actuó de mala fe, que ya los dueños ya lo sabían y que ya estaba todo bien organizado pues para lavarse las manos y no darle a cada quien lo justo”, dijo.



Memo Valencia insistió en que se dará seguimiento por parte del Centro de Atención a Víctimas del PRI para interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, así como el tema laboral de los docentes y personal administrativo para que tengan un finiquito como marca la ley, pero sobre todo por el daño a las y los menores de edad al coartarles su derecho a la educación.



“Aquí hay la configuración de varios delitos, el fraude, el robo, que al final del día lo que ya se pagó, pues se lo están robando y se pagó por la prestación de un servicio que no se dio. Obviamente aquí se interrumpen también los derechos de la niñez, el derecho a la educación de la niñez, porque a los niños de un día para otro les truncaron sueños”, finalizó.