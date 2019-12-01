Apoya Alma Mireya González a talentos locales que convierten esfuerzo en esperanza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 18:23:34

Quiroga, Michoacán, a 23 de septiembre 2025. - Hoy, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, respaldó a un joven talentoso de la comunidad de Icuácato, entregándole una guitarra acústica después de que la suya se descompusiera, acciones que se realizan de manera constante para impulsar a las y los quiroguenses.

En ese sentido, se destacó que el joven, a través de su música, ha encontrado una forma de llevar sustento a su familia, interpretando melodías en Quiroga, por lo que se brindó este apoyo tras su solicitud hecha en el Ayuntamiento.

En este contexto, la alcaldesa destacó que su administración seguirá atendiendo las solicitudes de todos los quiroguenses, apoyando a quienes, con esfuerzo y talento, buscan salir adelante.

“En Quiroga reconocemos y respaldamos a nuestra gente, porque sabemos que sus talentos y sacrificios son semillas de esperanza para sus familias y para todo nuestro municipio”, expresó.

Con este gesto, el gobierno municipal reafirma su compromiso de ser cercano a la ciudadanía, trabajando día a día para que cada quiroguense encuentre en sus autoridades un respaldo a sus necesidades, talentos y proyectos de vida.