Apatzingán, Michoacán, zona de guerra: Alcaldesa Fanny Arreola gobierna entre balas y muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 16:32:52

Apatzingán, Mich ., a 1 de octubre de 2025.- Apatzingán, un municipio que durante muchos años no ha conocido la paz, se encuentra nuevamente en los reflectores nacionales por la violencia exagerada que padece; con tan solo un año en el poder, la alcaldesa Fanny Arreola ha demostrado que no puede hacer nada por contener la inseguridad e intenta gobernar entre balas y muertos.

En agosto, al presente su primer informe de gobierno, la alcaldesa morenista destacó tres logros de su administración: La pavimentación con carpeta asfáltica en la localidad de El Recreo; La construcción del primer Parque Ecoturístico de Apatzingán; y la rehabilitación de la carretera Apatzingán-Buenavista-Tepalcatepec.

Sin embargo, además de una economía “apretada” es la violencia y la inseguridad lo que más preocupa a los pobladores de Apatzingán.

En la localidad El Recreo, donde se construye la nueva carretera, el pasado 9 de septiembre fue localizado el cuerpo de un hombre que fue asesinado; el 3 de junio allí fue detenido un hombre armado con un rifle de grueso calibre y el 24 de mayo se registraron múltiples bloqueos que afectaron a esa localidad.

El primer Parque Ecoturístico que celebró Fanny Arreola, es difícil de promover afuera del municipio, donde hace unos días un helicóptero artillado iluminó con ráfagas de miles de balas por minuto, el cielo de Apatzingán. Las agresiones se saldaron con la vida de un Guardia Nacional y dos heridos, mientras que un atacante fue abatidos y dos detenidos. Los videos circularon a nivel nacional, más no el proyecto de la alcaldesa.

Asimismo, la tercera obra de la Alcaldesa, la rehabilitación de la carretera Apatzingán-Buenavista-Tepalcatepec, es una buen ejemplo de lo que sucede en la región.

En Tepalcatepec la alcaldesa fue asesinada en mayo, y en septiembre atentaron contra la de Buenavista.

Hace menos de una semana, un operador de autobús logró salvar a sus pasajeros de un asalto, luego de que sujetos lo hirieran al arrojarle grandes piedras para que detuviera la marcha.

El 22 de septiembre hubo persecuciones y bloqueos en el tramo Apatzingán - Buenavista; el 20 de septiembre la alcaldesa de Buenavista fue atacada en la misma vialidad.

Con este panorama, Fanny Arreola se encuentra limitada para gobernar; aunque la situación no era distinto cuando asumió la Presidencia Municipal. Entre tanto, estado y federación no se cansan de implementar operativos en la región, pero la violencia imparable hace ver que la estrategia ha fracasado.