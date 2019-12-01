Anuncia Policía Morelia Pone en marcha la Policía Morelia “Plan de Reforzamiento de Seguridad de Alto Impacto”

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025.- Connla finalidad de fortalecer la presencia policial y garantizar una respuesta inmediata ante las necesidades de seguridad, la Policía Morelia, puso en marcha el “Plan de Reforzamiento de Seguridad de Alto Impacto”.

Sobre el particular se informó que dicho plan se lleva a cabo a través de bloques operativos estratégicos, divididos en polígonos ubicados en las zonas norte, sur.

Así como poniente y oriente del municipio, con el objetivo de prevenir delitos y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

La corporación destacó que su prioridad es consolidar a Morelia como el mejor lugar para vivir, mediante acciones firmes y coordinadas que permitan mantener un entorno seguro para todas y todos.

