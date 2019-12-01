Anuncia Gobernador de Querétaro inversión para bacheo para la zona metropolitana

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 6 de octubre de 2025.- Gobierno del Estado de Querétaro, en conjunto con los gobiernos municipales de Querétaro, Corregidora y El Marqués, realizará una inversión de casi 500 millones de pesos para atender el reto del mantenimiento oportuno de las calles, anunció a través de un video el mandatario estatal, Mauricio Kuri González.

Recordó que en semanas recientes la entidad registró las lluvias más fuertes de los últimos quince años, por lo que dio a conocer una serie de medidas para atender los daños ocasionados en las vialidades de los tres municipios metropolitanos.

En primer término, el Gobernador dio a conocer la realización de trabajos de mantenimiento en los libramientos Surponiente, Norponiente y en la carretera 57, tramos que, aunque son de competencia federal, reiteró que siempre ha dicho que lo que pasa en Querétaro le compete a Querétaro.

“Nosotros no negamos los retos y estamos aquí para atenderlos en equipo y, con la voluntad de nuestros alcaldes, trabajamos todos los días para ustedes. Pues para eso nos contratamos”, afirmó.

Por ello, dijo, ha estado en contacto con titulares de dependencias federales, como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para poder reparar las afectaciones y apoyar desde el Gobierno del Estado en todo lo necesario para que las personas puedan circular por estas vías de la forma más segura posible.

Entre las acciones consideradas dentro de este plan, Mauricio Kuri pidió al equipo de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) que, en conjunto con los municipios, trabaje de manera coordinada para arreglar los baches; esfuerzos que, hasta ahora, han permitido rehabilitar el equivalente a cinco canchas de fútbol.

“Vamos a adicionar cerca de 40 millones de pesos para trabajar en las calles principales. Además, junto con la inversión de los municipios, vamos a tener una bolsa de casi 500 millones de pesos para atender las necesidades más urgentes de las vialidades y proteger así la movilidad y seguridad de todas y todos los que transitamos diariamente por ellas”, detalló.

Como parte del anuncio, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, precisó que su administración destinará más de 300 millones de pesos para este plan, además de contar con un número telefónico exclusivo para reportar baches, el cual se suma al sistema de Atención Ciudadana, y para lo cual se establece el compromiso de dar atención en un lapso no mayor a 48 horas.

Para realizar trabajos de bacheo en el municipio de Corregidora, el alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero, dio a conocer una inversión de 40 millones de pesos, los cuales se complementarán con la asignación del alcalde Rodrigo Monsalvo, de 147 millones de pesos para la realización de obras relacionadas con la contingencia en el municipio de El Marqués.