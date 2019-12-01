Anuncia Alfonso Martínez, IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 22:31:06
Morelia, Michoacán, a 7 de septiembre de 2025.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, acompañado del embajador de Portugal en México y representante del país invitado de este año, Excmo. Manuel Carvalho, anunció la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 05 de octubre.

"Esta feria ha cobrado mucha fuerza, quiero decirles que es de las más importantes de México y es la más importante organizada por un municipio, es una feria muy prometedora y la única que es en un espacio abierto, al alcance de todas y todos",  destacó el alcalde en conferencia de prensa.

En su turno, Manuel Carvalho celebró que la participación de su país se da en el 160 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Portugal, así como anunció que su país contará con un stand con actividades especiales durante todos los días de la feria.

El escritor portugués, José Luis Peixoto, ensalzó a los dos escritores invitados de su país a la feria: Afonso Cruz y Patricia Portela. En tanto que el rector de la Universidad Latina de América (UNLA), Jesús Vivanco Rodríguez, agradeció la amplia inclusión de instituciones públicas y privadas. 

Tras resaltar que "Esta feria no deja de crecer", la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, informó que la Fillm ya es la segunda feria más grande de México en cuanto a ventas, ya que el año pasado registró una derrama económica de 22 millones de pesos general, incluyendo hospedajes y consumos.

Enumeró a Julia Santibáñez, Nacho Lozano, David Anuar, Roberto Abad, Luis Miguel Estrada, Guillermo Fadanelli, Alma Delia Murillo, J.M. Servín, Martin Solares, Antonio Ortuño y Juan Gedovius, como algunos de los escritores destacados, solo por mencionar algunos.

Finalmente, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), Diego Echeverria Cepeda, reconoció el liderazgo del presidente Alfonso Martínez para encabezar esta feria que sumará 59 de sus editoriales afiliadas en 100 stands con una oferta diversa y plural en pro de la cultura.

