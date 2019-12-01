Anuncia Alexis Velázquez: Primer Feria de los Balnearios Huandacareo

Huandacareo, Michoacán, a 23 de septiembre del 2025.- Pedro Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, anunció la Primera Feria de los Balnearios, evento para el cual se entregarán 50 mil entradas gratuitas a los seis centros acuáticos de la demarcación, mismos que serán válidos en tres días miércoles, con el propósito de fomentar el turismo en temporada baja y generar nuevos productos turísticos.

En conferencia de prensa, el edil comentó que los boletos serán válidos para los días 15, 22 y 29 de octubre, con horario de acceso a partir de las nueve de la mañana a tres de la tarde, con cierre de los parques a las cinco de la tarde; detalló que se entregarán 10 mil boletos en el módulo permanente de Huandacareo 8 a 3 pm; 10 mil boletos más en la Secretaría de Turismo (SECTUR) del estado; 10 mil boletos más en la compra de una entrada al Zoológico de Morelia; además de entregar en diversos centros educativos a través de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

Cabe señalar que también se entregaron algunas entradas a 18 municipios que representan destinos inmediatos para el turismo, como son Uriangato, Moroleón, Zinapécuaro, Cuitzeo, Puruándiro, Ciudad Hidalgo, Charo, Indaparapeo, entre otros.

Alexis Velázquez detalló que boletos son abiertos para cualquiera de los seis balnearios del municipio, además de que no se restringe el ingreso de alimentos, sin embargo, no se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas, bocinas ni otros productos prohibidos de manera cotidiana en estos centros turísticos.

Asimismo, reconoció la aportación de los empresarios del municipio al destinar un número importante de boletos por establecimiento, lo que representa una inversión de aproximadamente cinco millones de pesos.