Ante amenazas de Trump, unidad para defender a México: Ospital

Querétaro, Querétaro, a 12 de enero de 2025.- El diputado local, Paul Ospital Carrera, mencionó que es necesario dejar de lado ideologías o partidos en pro de la unión con la jefa del estado mexicano, Claudia Sheinbaum, para la defensa de nuestro país ante las amenazas del próximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.



Luego del mensaje de la presidenta con motivo de sus primeros 100 días de gobierno; Ospital Carrera aseguró que Claudia Sheinbaum "ha sido clara en el tema con Trump. Es un asunto en el que, independientemente de partidos o ideologías, sí debemos sumarnos".



Afirmó que Claudia Sheinbaum no se ha dedicado a dividir y polarizar, a diferencia del ex presidente Andrés Manuel López Obrador: “hemos visto menos rispidez en los mensajes, menos encono, menos señalamientos públicos y personales, no se mete con la prensa o los medios de comunicación”.



El legislador aseguró que hay temas que preocupan para este año, como son la elección de jueces, magistrados y ministros y por supuesto dijo, la desaparición de órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).



En ese caso del INAI, señaló que si bien la presidenta dijo que continuará sus funciones en otra dependencia, nada garantiza que ahora sí haya transparencia.