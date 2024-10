Animalistas michoacanos piden justicia para "Juanita", perrita callejera atropellada con alevosía y ventaja

Morelia, Michoacán., a 2 de octubre de 2024.- La Asociación de Abogados Animalistas de México, junto con organizaciones defensoras de animales y activistas independientes, han manifestado su más profundo repudio e indignación ante el caso de "Juanita", una perrita de la calle que fue atropellada deliberadamente.

Exigen justicia por este acto cruel que le costó la vida, un caso que se conoció gracias a que vecinos de la Colonia Ricardo Flores Magón dieron aviso de la trágica situación, ocurrida en la calle Tomatlán.

Fue el lunes por la tarde, cuando descubrieron el cuerpo de Juanita, una perrita tipo Chihuahua, que varias familias solían alimentar.

Al revisar los videos de seguridad, se percataron de que un automóvil Ford Ikon, color rojo, con placas NVJ61100 del Estado de México, conducido por un mecánico de la zona, fue quien la arrolló de manera intencional.

Carlos Maya, miembro de la Asociación de Abogados Animalistas de México, enfatizó que, este acto constituye un delito de crueldad animal, tipificado en el artículo 309 del Código Penal de Michoacán.

Dicho artículo establece penas de hasta cuatro años de prisión, para quienes infrinjan daño físico a un animal con el fin de lastimarlo o quitarle la vida. "No importa que el perrito esté en situación permanente o temporal de calle, no hay ninguna justificación excluyente para que una persona pueda terminar con la vida de un animal, como lo hizo este hombre, de esta manera, no se deben de poner pretextos para justificar una muerte a todas luces dolosa con alevosía y ventaja y la cual debe ser castigada por la ley", remarcó.

El jurista de reconocido prestigio en la defensa de los derechos de los animales, subrayó la urgencia de que los tribunales impongan penas ejemplares a quienes cometan actos de maltrato o crueldad animal.

Según el experto, estas sanciones deben actuar como una medida disuasiva para reducir el creciente número de incidentes de esta naturaleza, los cuales, han mostrado un preocupante aumento en los últimos años.

La asociación ha ofrecido sus servicios legales para llevar el caso ante los tribunales, incluso de manera anónima, así como exigir que la Fiscalía General del Estado (FGE) actúe contra el responsable, quien ha sido plenamente identificado por los vecinos.

Ante esto, las asociaciones animalistas exigen justicia inmediata y un alto a la crueldad animal. Hacen un llamado urgente a quienes carecen de empatía por los animales, pidiéndoles que, al menos, los ignoren en lugar de hacerles daño.