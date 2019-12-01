Andrea Chapela se presenta con gran audiencia en la FILLM

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 19:46:44

Morelia, Michoacán; 04 de octubre de 2025.- Registrando una gran asistencia y participación en el Ágora Principal, la escritora mexicana Andrea Chapela se presentó con éxito en el penúltimo día de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm).

La fiesta literaria de la capital michoacan, impulsada por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, vivió este sábado otra jornada de gran afluencia y llegó a uno de sus momentos más esperados con la presentación de la novela "Todos los fines del mundo", de esta reconocida autora.

Acompañada por los autores Jorge Comensal y Víctor Solorio, la joven escritora encabezó una amena charla sobre la amistad, el amor, la nostalgia, y otras emociones que surgen de su nueva novela publicada por Random House.

Andrea Chapela es originaria de Ciudad de México y ganadora de diversos premios nacionales de literatura; con su nueva obra "Todos los fines del mundo" explora las relaciones humanas en un contexto de calamidad por el cambio climático.

"Los afectos son algo por lo que vale la pena estar vivo y por lo que vale la pena el futuro", señaló, tras agradecer a la organización de la Feria, así como a los dos invitados a comentar su obra.

Con eventos que acercan la lectura a la ciudadanía y crean escenarios para nuevos talentos, el gobierno de Alfonso Martínez sigue construyendo el mejor lugar para vivir.