AMLO y la megaestafa de la leche: corrupción millonaria en su gobierno

Ciudad de México, a 25 de septiembre del 2025. - Los periodistas Zedryk Raziel y Georgina Zerega, en el libro Licencia para robar... "Segalmex: el hoyo negro que devoró a la 4T" relata cómo en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador usaron negocios alrededor de la leche para desviar miles de millones de pesos de las arcas federales, mediante empresas fachada y transacciones simuladas.

Según el referido libro, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró en sus pesquisas que al menos mil 717 millones de pesos fueron desviados desde el inicio del sexenio hasta 2021 por parte de una supuesta organización delictiva conformada por altos funcionarios de Segalmex, entre ellos René Gavira y Manuel Lozano Jiménez, mano derecha y amigo desde la infancia de Ignacio Ovalle, titular de dicha institución.

La creación de Segalmex por parte de Andrés Manuel López Obrador tenía un propósito noble de origen, ayudar a los más necesitados y apoyar a los productores nacionales. Los problemas de la leche, señalan los periodistas Zedryk Raziel y Georgina Zerega citando una fuente, iniciaron en el sexenio de López Obrador, quien ordenó dejar de comprar leche importada para, en su lugar, adquirirla de productores nacionales; sin embargo, México no es autosuficiente en producción de leche, por lo que algunos productores que abastecían a Liconsa hacían pasar leche importada como leche producida en territorio nacional.